ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı
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ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Dünya

ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişinin kamyonuyla bisiklet yarışına dalması sonucu aralarında yarışçıların olduğu 6 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekipleri tarafından vurularak yakalanırken, kamyonun daldığı yarış alanındaki çok sayıda bisiklet hasar gördü, kask ve ayakkabılar etrafa saçıldı.

Yetkililer, Arizona'ya bağlı Show Low kasabasında yerel saatle 07.25'te kamyon sürücüsünün bisiklet yarış parkuruna daldığını duyurdu.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı

KASKLAR VE AYAKKABILAR ETRAFA SAÇILDI

Olay yerinden kamyonuyla kaçan saldırgan vurularak yakalandı, saldırıda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kamyonun daldığı yarış alanındaki çok sayıda bisiklet hasar görürken yarışçılara ait bisiklet kaskları ve ayakkabılar etrafa saçıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı

SALDIRININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Saldırganın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Kasaba Sözcüsü Grace Payne, basına yaptığı açıklamada, "(Saldırının) Nedenini bilmiyoruz" dedi.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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