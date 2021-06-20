ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 yaralı

ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişinin kamyonuyla bisiklet yarışına dalması sonucu aralarında yarışçıların olduğu 6 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekipleri tarafından vurularak yakalanırken, kamyonun daldığı yarış alanındaki çok sayıda bisiklet hasar gördü, kask ve ayakkabılar etrafa saçıldı.