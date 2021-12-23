ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, AA'nın "YılınFotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Satterfield, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

"Spor" kategorisinde Satterfield, milli dalışçı Şahika Ercümen'in Pi Kadın Kanserleri Derneği ile meme kanserine dikkati çekmek için hastalıkla mücadele eden kadınlarla yaptığı dalışı yansıtan, Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafını seçti.

Aynı fotoğrafa oy veren ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile hemfikir olduğunu belirten Büyükelçi Satterfield, "Bu, açık ara en etkileyici fotoğraf. Ayrıca güzel bir çekim." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğa, Türkiye'nin güzelliğinin bir parçası"

Satterfield, "Yaşam" kategorisinde, Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı" fotoğrafına oy verdi.

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin ilkbaharın gelmesiyle hareketlendiği anları yansıtan fotoğrafı seçen Satterfield, "Doğa, Türkiye'nin güzelliğinin bir parçası. Bu nedenle oyumu aldı. Çok güzel, hoş bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Seçiminde, iklim değişikliğine dikkati çekti

Satterfield, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını anlatan "Ciğerlerimiz yandı" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları seçerken ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangını yansıtan, Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi" fotoğrafını da inceleyen Satterfield, "Oyumu, Muğla'ya veriyorum. Bu, iklim değişikliği gerçeğini ve bunun Türkiye kadar ABD ve herkes için oluşturduğu tehdidi yansıtan görülmemiş bir yangın. Biz de yangının söndürülmesine yardım edebildiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.