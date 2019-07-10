ABD'nin 50 Yıl Önce Ay'a İnsan Yollamaktaki Amacı Neydi?

Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong'un başarılı görevinin üzerinden neredeyse 50 yıl geçti. Armstrong'un "Bu, benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" dediği görev, gerçekten de bir dönüm noktası niteliğindeydi. Peki, ABD neden Ay'a astronot yolladı?

ABD ve Sovyetler Birliği'nin mücadelesi, Soğuk Savaş döneminde başlamış, Sovyetler Birliği'nin ilk Sputnik uydusunu uzaya yollamasının ardından bu savaş, bir çeşit uzay yarışına dönmüştü.

John Kennedy 1961 yılında ABD Başkanı olunca Amerikalılar, Sovyetler Birliği'yle girilen savaşın kaybedildiğini, Rus teknolojisinin Amerika'dan üstün olduğunu düşündü. Bu düşünceyi etkileyen en büyük hareketse Rusya'nın uzaya ilk kez insan göndermesi oldu.

Rus kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkıp Dünya etrafında uzay aracıyla dönmesi üzerine ABD, işi bir adım ileri taşıyarak Ay'a ilk insanı göndermeyi hedefledi. Yine de Ay'a ilk uzay aracını gönderen isim Sovyetler Birliği oldu.

Apollo 11 Ay'a nasıl çıktı?

Amerika'nın Ay'a iniş yapmasını sağlayacak ve uzay yarışında liderliği Amerika'ya verecek olan Apollo 11 görevi için üç adet astronot seçildi. Bu astronotlar arasında Buzz Aldrin, Michael Collins ve Neil Armstrong bulunuyordu. Astronotların yanı sıra Apollo ve ay kapsülü, Saturn 5 isimli roketle birlikte uzaya çıkarıldı.

Apollo 11, görev sırasında yeryüzüyle olan iletişiminde sorunlar yaşadı. Bilgisayarlardan, daha önce hiç duyulmamış bir sesle alarmlar verildi. Bunun sonucunda ay kapsülü, hesaplanandan çok daha uzak bir noktaya indi.

Tüm bu zorluklara rağmen görev başarıyla tamamlandı ve 20 Temmuz tarihinde Ay'a iniş yapan ekip, 24 Temmuz tarihinde Dünya'ya döndü.

Peki, ABD neden Ay'a çıktı?

Uzay yarışı konusunda lider olmak kaygısı bunların birinci nedeni arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra ABD'nin Ay'a insan gönderen tek ülke olduğu da bir gerçek. Son olarak Ay üzerindeki madenler ve materyaller de ABD'nin Ay çalışmalarının sebepleri arasında bulunuyor.

Tabii ki yalnızca ABD, Ay'a insanlı uçuş yapmış olsa da Rusya, Japonya, Çin ve Avrupa Uzay Ajansı da araçlarını inceleme amaçlı olarak Ay yörüngesine ya da yüzeyine gönderdi. Bu gelişmeyle birlikte bu ülkeler 'elit üyeler' arasında yer almaya hak kazandı.