ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi
Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.
30.01.2020 21:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:57
Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com