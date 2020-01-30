ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi
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ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi

Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.

30.01.2020 21:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:57

'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile eyaletinin şehrini birbirine bağlayan 14 sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: ABD-Meksika sınırında 14 futbol sahası uzunluğunda kaçakçılık tüneli keşfedildi
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