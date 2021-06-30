ABD, Libya Siyasi Diyalog Forumunun Cenevre'deki seçim hazırlıkları toplantılarını takdirle karşıladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumunun (LSDF) 24 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'de toplanmasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumunun (LSDF) 24 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'de toplanmasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Sullivan yaptığı yazılı açıklamada, "LSDF üyelerinin 24 Aralık 2021'de Libya'daki tarihi seçimin hazırlıklarını görüşmek üzere bu hafta Cenevre'de toplanmasını ve bu forumun çalışmalarını takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İkinci Berlin Konferansı'nda da ifade ettikleri üzere, ülkede cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması için ABD'nin Libya halkı ve uluslararası ortaklarını desteklediğinin altını çizen Sullivan, "Bu seçimler Libyalılara kendi liderlerini seçme ve yıllar süren iç çatışma ve ekonomik çalkantının ardından egemenliklerini yeniden kurma hakkı verecektir." görüşünü paylaştı.

Sullivan, LSDF toplantısının olumlu bir atmosferde ve uzlaşma ruhu içinde geçmiş olmasından da memnun olduklarını kaydederek, "Libya halkını, daha istikrarlı, müreffeh ve güvenli bir gelecek inşa etme yolunda destekliyoruz." mesajını verdi.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumunun Kasım 2020'deki ilk toplantıları sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan