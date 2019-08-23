ABD'li yetkili: Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi S-400'lerin teslimiyle geri çekildi

23.08.2019 05:45

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması sonrası bu silahların muadili Patriot'ların satışını resmi olarak geri çektiği belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ankara yönetimine 'S-400lerin alınması durumunda Patriot silahlarıyla ilgili tekliflerini geri çekeceklerini bildirdiklerini, bu silahların Türkiye'ye teslimi sonrası tekliflerinin süresinin dolduğunu' ifade etti. ABD'li yetkili bu teklifi Ankara'ya defalarca dile getirdiklerini sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle