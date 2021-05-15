ABD'li vekil Gazze'de olanları anlatırken gözyaşlarını tutamadı: En kutsal mekanınıza ses bombaları atılırken dua edebilir miydiniz?

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Filistin asıllı ABD'li milletvekili Rashida Tlaib, Gazze'de yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Filistinlilerin on yıllardır insanlık dışı bir muameleye ve ırkçılığa maruz bırakıldığını belirten Tlaib, konuşmasında diğer vekillere de seslendi ve "En kutsal mekanınıza ses bombaları atılırken dua edebilir miydiniz?" sorusunu yöneltti.

İsrail-Filistin gerilimi ABD Temsilciler Meclisi'nde tartışma konusu oldu. Filistin asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib, "Filistinliler bir yere gitmiyor" dedi ve kendisinin bu durumun canlı bir örneği olduğunun altını çizdi.

"BASKILARA KARŞI MÜCADELEMİZDEN PİŞMAN DEĞİLİZ"

Konuşmasında yer yer gözyaşlarını tutamayan Tlaib "Bizler anneleriz, kız çocuklarız, torunlarız. Bizler adalet arayanlarız. Her tür baskıya karşı mücadelemizden pişman değiliz" ifadelerini kullandı.

"KİMLİKLERİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINIYOR VE ÖLDÜRÜLÜYORLAR"

Filistinlilerin on yıllardır insanlık dışı bir muameleye ve ırkçılığa maruz bırakıldığını belirten Tlaib, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Filistinlilerin çocuklarını kaybedeceklerine dair bir korku altında yaşamak zorunda. Kimlikleri nedeniyle süresiz şekilde gözaltına alınıyor veya öldürülüyorlar. Filistinlilerin İsrail yasaları altında eşit olmayan hak ve korumalara sahip olmalarına son verilmeli."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Filistinlilerin kendi vatanlarında mülteci konumuna düşürüldüklerinin altını çizen Tlaib, "Bir halka geçmişini unutmasını önerdiğinizde barış değil, yok olmayı önerirsiniz" dedi.

Konuşması sırasında diğer vekillere seslenerek "En kutsal mekanınıza ses bombaları atılırken dua edebilir miydiniz?" diyen Tlaib, bu noktada gözyaşlarını tutamadı.