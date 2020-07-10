ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
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ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir

ABD'nin önde gelen bilim insanlarından Fauci, Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının Temmuz sonunda üçüncü aşama klinik deneylere başlayacağını ve aşının yıl sonunda kullanıma hazır olabileceğini söyledi.

10.07.2020 00:08 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:31

200'ün üzerindeki ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemesi nedeniyle enfekte olanların sayısı 12 milyon 260 bine yaklaşırken, 554 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Küresel salgın nedeniyle 135 binden fazla insanın öldüğü ABD'den ise umutlandıran bir haber geldi.

Reuters'ta yer alan haber göre, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Antonio S. Fauci, Moderna tarafından geliştiren Kovid-19 aşısının Temmuz ayı sonuna kadar üçüncü aşama insan deneylerine geçmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

"AŞI YIL SONUNDA KULLANIMA HAZIR OLABİLİR"

Diğer taraftan Fauci, her şey belirlendiği gibi ilerlemesi halinde bu yılın sonunda ya da 2021'in başında aşının kullanıma hazır olacağını umduğunu söyledi.

MODERNA'NIN AŞISI FDA'NIN HIZLI TAKİP LİSTESİNDE

Öte yandan, dünyada koronavirüs için ilk kez aşı geliştirmeye başlayan ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın deneysel aşısı Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından mayıs ayında hızlı takip listesine alındı.

Hızlı takip, FDA tarafından ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumu tedavi eden ve karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılayan ilaçların onaylanması için gereken sürenin "kısaltılması" anlamına geliyor. ABD'de Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başında bulunan Antonio S. Fauci, daha önce yaptığı açıklamada, "Aşının güvenli olduğundan gelecek sonbaharda emin olacağız" demişti.

ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
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