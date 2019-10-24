ABD'li senatörler SDG lideri Mazlum Kobani'yi Kongre'de ağırlamak için vize talep etti

24.10.2019 08:43

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti.



Talep, Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal'dan geldi. Euronews.com'da Görüntüle