ABD'li senatörler SDG lideri Mazlum Kobani'yi Kongre'de ağırlamak için vize talep etti

ABD'li senatörler SDG lideri Mazlum Kobani'yi Kongre'de ağırlamak için vize talep etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörler Suriye Demokratik Güçleri'nin lideri Mazlum Kobani'ye vize işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti. Talep, Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal'dan geldi.

24.10.2019 08:43
ABD'li senatörler SDG lideri Mazlum Kobani'yi Kongre'de ağırlamak için vize talep etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Kobani'nin vize işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti.


Talep, Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal'dan geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et