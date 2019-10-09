ABD'li senatör'den Türkiye'ye: Suriye'ye girmek için 'yeşil ışığınız' yok, sınırı aşmayın

09.10.2019 08:21

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Suriye'ye girmesi için Türkjiye'ye "yeşil ışık" yakmadıklarını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donalt Trump'a yakınlığıyla bilinen Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Türkiye'ye yönelik uyarılarını sürdürdü.



"Türk hükümetine sesleniyorum" diyen Graham mesajını söyle sürdürdü: "Suriye'ye girmek için bizden yeşil ışık almadınız. Kongre'de size karşı iki partili devasa bir muhalafet var ve bu geçmemeniz gereken bir kırmızı çizgi." Euronews.com'da Görüntüle