ABD'li petrol şirketinin 6 yöneticisi, Venezuela'da yolsuzluktan suçlu bulundu

Venezuela'nın devlet petrol firmasına çalışan ABD rafineri şirketi Citgo'nun 6 üst düzey yöneticisi, başkent Caracas'ta yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları davada hapiis cezasına çarptırıldı.

Venezuela'nın devlet petrol firmasına çalışan ABD rafineri şirketi Citgo'nun 6 üst düzey yöneticisi, başkent Caracas'ta yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları davada hapiis cezasına çarptırıldı. ABD'li 6 yönetici 2017'de toplantı için ülkeye çağrılmış ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

ABD petrol şirketi Citgo'nun eski başkanı Jose Pereira ve 3 yıl önce başkan yardımcılığı görevi yürüten Jose Luis Zambrano, Alirio Jose Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell ve Gustavo Cardenas, 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Caracas'ta yapılan yargılama sonunda 6 yönetici suçlu bulunarak cezaevine kondu.

2017'DE VENEZUELA'YA TOPLANTI İÇİN ÇAĞRILMIŞTI

Citgo'nun eski başkanı Jose Pereira, 13 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı ve 2 milyon dolar (1.5 milyon sterlin) para cezası aldı. Yargılanan diğer başkan yardımcıları ise 8 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yolsuzluk suçundan hüküm giyen 6 ABD'li yönetici, bir toplantı için ABD'den Caracas'a çağrılmış ve Kasım 2017'de de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı