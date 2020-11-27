ABD'li petrol şirketinin 6 yöneticisi, Venezuela'da yolsuzluktan suçlu bulundu
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ABD'li petrol şirketinin 6 yöneticisi, Venezuela'da yolsuzluktan suçlu bulundu

27.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:14
ABD'li petrol şirketinin 6 yöneticisi, Venezuela'da yolsuzluktan suçlu bulundu

Venezuela'nın devlet petrol firmasına çalışan ABD rafineri şirketi Citgo'nun 6 üst düzey yöneticisi, başkent Caracas'ta yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları davada hapiis cezasına çarptırıldı.

Venezuela'nın devlet petrol firmasına çalışan ABD rafineri şirketi Citgo'nun 6 üst düzey yöneticisi, başkent Caracas'ta yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları davada hapiis cezasına çarptırıldı. ABD'li 6 yönetici 2017'de toplantı için ülkeye çağrılmış ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

ABD petrol şirketi Citgo'nun eski başkanı Jose Pereira ve 3 yıl önce başkan yardımcılığı görevi yürüten Jose Luis Zambrano, Alirio Jose Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell ve Gustavo Cardenas, 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Caracas'ta yapılan yargılama sonunda 6 yönetici suçlu bulunarak cezaevine kondu. 

2017'DE VENEZUELA'YA TOPLANTI İÇİN ÇAĞRILMIŞTI

Citgo'nun eski başkanı Jose Pereira, 13 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı ve 2 milyon dolar (1.5 milyon sterlin) para cezası aldı. Yargılanan diğer başkan yardımcıları ise 8 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yolsuzluk suçundan hüküm giyen 6 ABD'li yönetici, bir toplantı için ABD'den Caracas'a çağrılmış ve Kasım 2017'de de gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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