ABD'li perakende devi Walmart silah satışını durdurma kararı aldı

ABD'li perakende devi Walmart silah satışını durdurma kararı aldı

ABD'nin en büyük perakende market zinciri Walmart, Teksas ve Dayton'daki saldırılarda 31 kişinin ölmesinin ardından mağazalarında kısa namlulu tabanca ve mühimmat satışını yasakladığını açıkladı.

04.09.2019 10:08
ABD'li perakende devi Walmart silah satışını durdurma kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en büyük perakende market zinciri Walmart, Teksas ve Dayton'daki saldırılarda 31 kişinin ölmesinin ardından mağazalarında kısa namlulu tabanca ve mühimmat satışını yasakladığını açıkladı.


Ülke genelinde yaklaşık beş bin şubesi bulunan Walmart, ABD'de silah satışlarının yüzde 2'sini, mühimmat satışlarınınsa yüzde 20'sini gerçekleştiriyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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