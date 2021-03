ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, yaşadıklarının yer aldığı 'The Beauty of Livig Twice' kitabında yıllar önce ablasıyla büyükbabalarının cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı. Ünlü yıldız, "Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da istismar ederdi" dedi.