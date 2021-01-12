ABD'li Moderna: Koronavirüs aşısı en az 1 yıl boyunca virüse karşı koruyor
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ABD'li Moderna: Koronavirüs aşısı en az 1 yıl boyunca virüse karşı koruyor

12.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:26

Koronavirüs salgınına karşı mRNA teknolojisini kullanarak geliştirdiği aşıyla dikkat çeken ABD'li Moderna, yapılan aşının insanları en az 1 yıl boyunca virüsten koruyacağını açıkladı.

Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği aşı ile aynı tekniği kullanan Moderna, koronavirüs aşısı ile ilgili en çok merak edilen soruya yanıt verdi. Daha önce aşının mutasyona uğramış koronavirüse karşı da etkili olduğunu duyuran Moderna yetkilileri, aşının insanları ne kadar süre koruyacağını da duyurdu.

"2021'DE 1 MİLYAR DOZA YAKIN AŞI TESLİM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Şirket yetkilileri dün JP Morgan Healthcare Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Moderna, mRNA-1273 isimli aşının etkisinin en az 1 yıl olacağını duyurdu. Sentetik mRNA kullanarak bağışıklık sistemini harekete geçiren ve koronavirüsü etkisiz hale getirmeyi amaçlayan aşının vurulduktan sonra en az 1 yıl boyunca etkili olduğunu açıklayan Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel, "2021 yılında 600 milyon doz ile 1 milyar doz arasında aşı teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

BIDEN'DA MODERNA AŞISINI YAPTIRMIŞTI

Moderna'nın aşısını ABD'in Seçilmiş Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ve Dr. Antony Fauci gibi üst düzey isimler olmuştu.

ABD'li Moderna: Koronavirüs aşısı en az 1 yıl boyunca virüse karşı koruyor
Haber Yorumları (2)
BERNA: Gariban aşısı SINOVAC
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IHTIYAR: Bizde gidelim, kendisinin bilem kullanmadugu çin aşısnin yaptirak loo, garibaanik mı ne acep
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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