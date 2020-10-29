ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı

Amerikalı model Kendall Jenner, bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinisiyle suyun içinde poz veren Jenner'ın paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Ablası Kim Kardashian'ın 40. yaş kutlaması için özel bir adada bulunan Kendall Jenner tanga bikinisini giyip suya girdi.

Kendall Jenner ve ailesi, geçtiğimiz hafta Kim Kardashian'ın 40. yaş kutlaması için özel bir adaya uçtu. Hangi adada oldukları bilinmeyen aile adaya gitmeden önce koronavirüs testi de yaptırdı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ablasının doğum günü için adada olan güzel model gündüzleri güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Bikinisiyle suyun içinde pozlar veren Jenner büyük beğeni topladı.

FİT VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Saçlarını iki yandan ören Kendall Jenner renkli bikinisiyle fit vücudunu sergiledi. Jenner'ın salgın döneminde ailesiyle tatile gitmesi bazı takipçilerinden ise eleştiri aldı.