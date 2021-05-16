ABD'li Kongre üyesi Omar'dan İsrail tepkisi Açıklaması
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ABD'li Kongre üyesi Omar'dan İsrail tepkisi Açıklaması

ABD'li Kongre üyesi Omar'dan İsrail tepkisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına desteğini "mide bulandırıcı" ve "ahlak dışı" olarak niteledi.

ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, ABD yönetiminin İsrail'in Filistin'deki saldırılarına desteğini "mide bulandırıcı" ve "ahlak dışı" olarak niteledi.

Gazze'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı videoyu Twitter hesabından paylaşan Omar, ABD'nin, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına yönelik tutumunu eleştirdi.

Omar, "Bu çocuğun ve diğer Filistinlilerin maruz kaldıkları adil değil. Onu korumaya değer görmeyen ABD politikasının gaddarlığı adil değil. Bu insanları susturmak ve şeytanlaştırmak adil değil. Eyalet vekillerinizi arayın ve bu videoyu tekrar tekrar oynatın." ifadelerini kullandı.

Omar, bir diğer paylaşımında da ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes çağrısına destek vermeyen tek ülke olduğunu ifade eden fotoğrafa yer verdi.

Söz konusu paylaşımında Omar, "ABD'nin bu şiddetli katliamı desteklemesi mide bulandırıcı ve ahlak dışı. ABD'nin aktif bir şekilde ateşkesi engellediği ve sivillerin katledilmesine izin verdiği başka bir zaman bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Demokratlar arasında "Filistin çatlağı"

ABD'de Demokrat Joe Biden yönetimi, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini "meşru müdafaa hakkı" olarak niteleyerek bu ülkeyi kınamaktan kaçınıyor. Kongredeki bazı Demokrat isimler ise Biden yönetiminin bu politikasını sert bir dille eleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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