ABD'li kitap yayıncısının "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü" iddiası sosyal medyada gündem oldu - Haberler

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ABD'li kitap yayıncısının "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü" iddiası sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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ABD'li bir kitap yayıncısı sosyal medyadan taziye mesajı yayınlayarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü ve terör örgütünü artık Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceğini iddia etti. Sosyal medyada gündem olan iddianın yer aldığı paylaşım kısa sürede silinirken, aynı paylaşımı yapan bir başka yayıncı ise hacklendiklerini öne sürdü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde FETÖ elebaşı Gülen'in zehirlendiği ve durumunun kötü olduğu iddia edilmişti.

Fetö'nün ABD'deki yayıncıları Tughra Books ve Blue Dome Press'in Twitter hesaplarından Türkiye saatiyle 23.37'de terörist başı Fethullah Gülen'in öldüğü duyuruldu.

ABD'li kitap yayıncısının 'FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü' iddiası sosyal medyada gündem oldu

Yayıncı, FETÖ terör örgütünü artık Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceğini açıklayarak taziye mesajı yayınladı. Taziye ilanı formatındaki tweetler kısa süre sonra silindi.

ABD'li kitap yayıncısının 'FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü' iddiası sosyal medyada gündem olduTerör örgütü lideri Gülen, 1999 yılından bugüne ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan bu malikanede yaşıyordu.

FETÖ'nün ABD'deki bir başka yayıncısı Ant Stores sosyal medyadan paylaştığı mesajında hacklendiklerini belirtti. Paylaşımda, "Şu anda hesaplarımız yoğun saldırı altındadır. The Fountain dergisinin hesabı hacklenmiştir. Geri alma çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili hesaplardan geçtiğimiz 1 saat içinde yapılan paylaşımlar gerçekdışıdır" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li kitap yayıncısının 'FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü' iddiası sosyal medyada gündem oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu belirtmişti. FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Gülen'in hastaneye sevk edildiği öne sürülmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Fethullah Gülen, FETÖ, ABD, Güncel, Haberler

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