ABD'li heavy metal grubu Slipknot'un eski bateristi Joey Jordison öldü
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ABD'li heavy metal grubu Slipknot'un eski bateristi Joey Jordison öldü

ABD'li heavy metal grubu Slipknot'un eski bateristi Joey Jordison öldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'li heavy metal grubu Slipknot'un kurucu üyelerinden eski bateristi Joey Jordison 46 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li heavy metal grubu Slipknot'un kurucu üyelerinden eski bateristi Joey Jordison 46 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, ailesi, Jordison'ın uykusunda ölü bulunduğunu duyurdu.

Joey Jordison'ın ölüm nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Slipknot, 1995 yılında kurulmuş, grup, 4 yıl sonra kendi adlarını taşıyan bir albüm çıkarmıştı.

Dünyada albümleri milyonlar satan Slipknot, Grammy ödülü de kazanmıştı.

Grubu Shawn Cruhan ve Paul Gray ile kuran Jordison, Slipknot'dan 2013 yılında ayrılmıştı. Joey Jordison, daha sonraki yıllarda kendisine multipl sklerozun bir türü olan transvers miyelit teşhisi konduğunu açıklamıştı.

Jordison aynı zamanda Metallica ve Korn gruplarıyla ve Rob Zombie ile aynı sahneyi paylaşmıştı.

Joey Jordison'un ölümünün ardından müzik dünyasından ünlüler paylaşımlarda bulundu.

ABD'li rock grubu System of a Down üyesi Serj Tankian, Jordison'un harika bir baterist ve çok iyi bir insan olduğunu söylerken, Slipknot'un vokalisti Corey Taylor sosyal medyada siyah ekran görüntüsü paylaştı.

Grubun diğer kurucu üyelerinden Paul Gray de 2010 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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