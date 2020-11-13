ABD'li gazeteci Rivera, Trump'ın tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağını açıkladı
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ABD'li gazeteci Rivera, Trump'ın tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağını açıkladı

13.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 22:20
ABD'li gazeteci Rivera, Trump'ın tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağını açıkladı

ABD'li gazeteci ve radyo programcısı Geraldo Rivera, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım." dediğini aktardı.

ABD'li gazeteci ve radyo programcısı Geraldo Rivera, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım." dediğini aktardı.

Rivera, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

Trump ile seçimler hakkında konuştuğunu anlatan Rivera, "Trump bana kendisinin realist bir insan olduğunu söyledi ve 'Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım' dedi." ifadelerini kullandı.

Rivera, Trump'ın şu anda tüm eyaletlerdeki oy sayım süreçlerinin bitmesini beklediğini kaydederek, "Trump her oy için savaşmaya hazır duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın seçimleri kazandığı açıklanmıştı. Ancak Donald Trump ekibi, seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla Pennsylvania, Arizona ve Georgia gibi eyaletlerde sonuçlara itiraz ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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