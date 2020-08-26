ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi ABD ilaç firması Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısının erken aşama analiz verilerini paylaştı. Aşının, yaşlılar ile genç katılımcılar üzerinde benzer bağışıklık tepkisini gösterdiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) merkez üssü haline gelen ABD'den, aşı çalışmaları konusunda müjdeli bir haber geldi. Amerikan ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, yaşlılar ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdiğini bildirdi.

BENZER TEPKİLER ELDE EDİLDİ

ABD hükümeti ile aşı geliştirmek için sözleşme imzalayan ilaç firmalarından Moderna, erken aşama analiz verilerini paylaştığı Kovid-19 aşısının, yaşlılar ile genç katılımcılar üzerinde denendiğini ve benzer bağışıklık tepkileri elde edildiğini belirtti.

İlaç geliştiricisi, bugün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi toplantısında elde ettiği verileri sunarken, "mrNA-12733" ismini verdikleri aşının 3. aşama çalışmalarını tamamlamaya çalıştıkları bilgisini paylaştı.

EN ÇOK ETKİLENENLER SİYAHİ, LATİN VE KIZILDERİLİ GRUPLARDAN OLUŞUYOR

İlaç firması, son aşama çalışmalarının sürdüğü aşının 100 mikrogramlık bir doz halinde 3 ayrı gruba uygulandığını, 18-55 yaş arası denekler ile 56-70 yaş ve 70 yaş üstü deneklerin aşıya karşı geliştirdiği tepki arasında fark bulunmadığını kaydetti. Çalışmanın 13 binden fazla kişiyi kapsadığı, katılımcıların yüzde 18'inin ise salgından en çok etkilenen siyahi, Latin ve Kızılderili gruplardan oluştuğu aktarıldı.

ABD HÜKÜMETİNDEN 1 MİLYAR DOLAR DESTEK ALMIŞTI

Piyasada daha önce ürettiği bir ilaç bulunmayan Moderna, ABD'de bir an önce Kovid-19'a karşı aşı bulunması için başlatılan Warp Speed Operasyonu kapsamında ABD hükümetinden yaklaşık 1 milyar dolar destek almış ve 1,5 milyar dolarlık tedarik anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA