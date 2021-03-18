ABD'li bilgisayar uzmanı Snowden, Rusya vatandaşı olmak için başvuru yapacak
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ABD'li bilgisayar uzmanı Snowden, Rusya vatandaşı olmak için başvuru yapacak

18.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:51
ABD'li bilgisayar uzmanı Snowden, Rusya vatandaşı olmak için başvuru yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nda (NSA) çalışan ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden'in avukatı Anatoly Kucherena, Snowden'in belgelerinin hazır olduğunu ve yakında Rusya vatandaşlığı için başvuru yapacağını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nda (NSA) çalışan ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden'in avukatı Anatoly Kucherena, Snowden'in belgelerinin hazır olduğunu ve yakında Rusya vatandaşlığı için başvuru yapacağını belirtti.

ABD'de 2013 yılında Ulusal Güvenlik Kurumu'nda (NSA) çalışan ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetleriyle ilgili belgeleri kopyalayarak sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden'in Rus vatandaşı olmak için başvuru yapacağı bildirildi. Snowden'in avukatı Anatoly Kucherena, "Snowden'in tüm belgeleri hazır. Vatandaşlık için gerekli yetkililere teslim edilecek" dedi.

RUSYA'YA SIĞINMIŞTI

Snowden, gizli belgeleri sızdırması ve The Guardian ve Washington Post gazeteleriyle paylaşması sonucu yargılanacağı endişesiyle Rusya'ya sığınmıştı. Rusya Federasyonu, Snowden'e Ekim 2020'de süresiz oturma izni vermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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