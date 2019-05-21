ABD'li 173 Ayakkabı Firmasından Trump'a Çağrı: Ticaret Savaşına Son Ver
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ortak bir mektupla çağrıda bulunan 170'ten fazla firma, ek vergi getirilen Çin malları listesinden ayakkabı sektörünün çıkarılmasını talep etti. Firmalar, Trump'tan Çin ile ticaret savaşına son vermesini istedi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ortak bir mektupla çağrıda bulunan 170'ten fazla ayakkabı firması ek vergi getirilen Çin malları listesinden ayakkabı sektörünün çıkarılmasını talep etti.
Aralarında Nike ve Adidas gibi firmalarında yer aldığı 173 firma, Trump'a hitaben kaleme aldıkları mektupta, "Vergilerde yüzde 25'lik artışın tüketicilerimiz, şirketlerimiz ve Amerikan ekonomisi için yıkıcı etkisi olacaktır" denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com