ABD'li 173 Ayakkabı Firmasından Trump'a Çağrı: Ticaret Savaşına Son Ver

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ortak bir mektupla çağrıda bulunan 170'ten fazla ayakkabı firması ek vergi getirilen Çin malları listesinden ayakkabı sektörünün çıkarılmasını talep etti.

Aralarında Nike ve Adidas gibi firmalarında yer aldığı 173 firma, Trump'a hitaben kaleme aldıkları mektupta, "Vergilerde yüzde 25'lik artışın tüketicilerimiz, şirketlerimiz ve Amerikan ekonomisi için yıkıcı etkisi olacaktır" denildi. Euronews.com'da Görüntüle