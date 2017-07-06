ABD, Katar Hava Yolları'na Kabin Yasağını Kaldırdı

ABD'li ulaşım yetkilileri, en son güvenlik önlemlerinin kurulduğunu ve çalıştırıldığını görmek için Qatar Airways, Emirates ve THY'de yerinde denetimler yapacaklarını dün açıklamışlardı. Katar Hava Yolları, ABD'ye uçan yolcuların kabine dizüstü bilgisayar veya büyük elektronik cihaz sokmalarını engelleyen yasağın ABD tarafından kaldırıldığını belirtti.

ABD'nin üç ay önce uygulamaya soktuğu yasak halen Saudi Arabia Airlines, Royal Jordanian, Kuwait Airways , EgyptAir and Royal Air Maroc için geçerli.