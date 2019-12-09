ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret
Haberler » Güncel » ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber

ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

09.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:09
ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret

Başkonsolosu Daria Darnell ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. 'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak da hazır bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler