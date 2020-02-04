ABD: Iowa'daki ön seçimlerin sonuçları 'raporlamadaki tutarsızlık' nedeniyle ertelendi
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ABD: Iowa'daki ön seçimlerin sonuçları 'raporlamadaki tutarsızlık' nedeniyle ertelendi

ABD'de, 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yarışacak adayları belirlemek üzere Iowa'da yapılan ön seçimlerin sonuçlarının açıklanması "sonuçlardaki tutarsızlık" nedeniyle ertelendi

04.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:23
ABD: Iowa'daki ön seçimlerin sonuçları 'raporlamadaki tutarsızlık' nedeniyle ertelendi

'nde (ABD), 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde yarışacak adayları belirlemek üzere 'da yapılan ön seçimlerin sonuçlarının açıklanması "sonuçlardaki tutarsızlık" nedeniyle ertelendi.


ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri, Iowa eyaletinde yapılan ön seçimlerle başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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