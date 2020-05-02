ABD ilk kez Covid-19'un tedavisinde kullanılacak 'Remdesivir' adlı ilaca onay verdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), koronavirüs tedavisi Remdesivir isimli antiviral ilaca "acil durum onayı" verdi. Böylece, Remdesivi Covid-19'un tedavisinde kullanılmak için onat alan ilk ilaç oldu.