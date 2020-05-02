ABD ilk kez Covid-19'un tedavisinde kullanılacak 'Remdesivir' adlı ilaca onay verdi
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ABD ilk kez Covid-19'un tedavisinde kullanılacak 'Remdesivir' adlı ilaca onay verdi

ABD ilk kez Covid-19'un tedavisinde kullanılacak 'Remdesivir' adlı ilaca onay verdi
02.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:20

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), koronavirüs tedavisi Remdesivir isimli antiviral ilaca "acil durum onayı" verdi. Böylece, Remdesivi Covid-19'un tedavisinde kullanılmak için onat alan ilk ilaç oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.

Trump, Oval Ofis'te FDA Başkanı Stephen Hahn, Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan doktorlar Deborah Birx ve Anthony Fauci ile gazetecilerin karşısına çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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