ABD ile yaşanan S-400 krizine TBMM Başkanı Şentop'tan yorum: Fıkradaki gibi oldu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'la kısa bir S-400 sohbeti yaptığını, Şentop'un da S-400 için "Tıpkı fıkradaki gibi oldu" dediğini paylaştı.

Mehmet Acet, "El elin eşeğini türkü çağırarak ararmış" başlık yazısında Mustafa Şentop'la yaptığı S-400 sohbetini aktardı. Acet'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la kısa bir S-400 sohbeti yaptım. Kendisi bu iş için 'Tıpkı fıkradaki gibi oldu' diyor. Hani Temel'in komşusuna borcu varmış. Ama bir türlü ödeyemiyormuş. Düşünmüş, taşınmış, uykuları kaçmış. Sonunda gece yarısı gidip komşusunu uyandırmış. 'Benim sana borcum vardı ya hani, onu ödemiyorum. Artık biraz da sen düşün' demiş. Sonra da evine gidip rahat bir uyku çekmiş."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

"12 TEMMUZ'A KADAR RAHAT UYKU ÇEKİYORLARDI"

"Fıkraya göre komşunun hali, S-400 meselesinde ABD'nin 12 Temmuz günü düştüğü hale benziyor. 12 Temmuz'a kadar, yani füze sisteminin bataryalarını taşıyan ilk Rus kargo uçağının lastikleri Mürted Hava Üssü'ne değdiği ana kadar, 'Nasıl olsa bu işi yapamazlar, bu kadar tehdit ettik direnemezler, cesaret edemezler' deyip rahat bir uyku çekiyorlardı."

"B PLANINA YÖNELDİLER"

"Ama şimdi roller değişti. Ankara 'Alıyorum bu füzeleri hadi ne yapıyorsan yap' demiş oldu. Onlar da 'Tamam S-400'lerin gelişini engelleyemedik ama parçalarının birleştirilip konuşlanması tamamlanırsa cıss olur' diyerek B planına yöneldiler."