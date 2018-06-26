ABD ile AB Arasındaki 'Ticaret Savaşı'nda Harley Davidson 'Beyaz Bayrak' Çekti
Dünyanın en ünlü motosiklet üreticilerinden Harley Davidson Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yaşanan "gümrük savaşları" nedeniyle üretiminin bir bölümünü ABD dışına kaydırma kararı aldıAuthor: euronews-trTags: Vergiler AB-ABD ABD Harley Davidson Posted: 26 juni 2018.
Dünyanın en ünlü motosiklet üreticilerinden Harley Davidson Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında yaşanan "gümrük savaşları" nedeniyle üretiminin bir bölümünü ABD dışına kaydırma kararı aldı
Author: euronews-tr
Tags: Vergiler AB-ABD ABD Harley Davidson Posted: 26 juni 2018
Kaynak: Euronews.com