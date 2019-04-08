ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen Görevinden Ayrıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'in görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa mektubunda görevi bırakma gerekçesini açıklamayan Nielsen, "kenara çekilmem için doğru zaman" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Nielsen'in görevi bırakacağını duyurduğu kısa tweette "Ona hizmetlerinden ötürü teşekkür ederim" dedi ve Nielsen'in görevini geçici olarak Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Kevin McAleenan'ın alacağını belirtti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1115011884154064896

Aralık 2017'den bu yana İç Güvenlik Bakanı olan Nielsen 'ömür boyu gurur duyacağı bir görevde bulunduğunu' belirtti.

Başkan Trump'ın ABD'de büyük tartışmaya ve bütçe krizine neden olan Meksika duvarı planını hayata geçirmek de İç Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda.

Nielsen, Trump'un Meksika duvarı gibi tartışmalı sınır politikalarına güçlü şekilde verdiği destekle tanınıyordu ve bu nedenle bazı Trump karşıtlarının eleştirilerini alıyordu.

Nielsen geçen Haziran ayında Washington DC'deki bir Meksika restoranında yemek yerken protesto edilmişti.

Nielsen bu protestonun ardından attığı twette "Hasarlı göçmenlik sistemini onarmak için yorulmak nedir bilmeden çalışacağını" yazmıştı.

Kamuoyu önünde Trump yönetimine kararlılıkla bağlı görünse de Nielsen'in Başkan Trump ile zorlu bir ilişkisi olduğu belirtiliyordu.

Nielsen'in istifa haberi, Trump'ın güney sınırını ziyaretinin hemen ardından geldi.

Trump Meksika sınırını tamamen kapatma tehdidinde bulunmuş ancak ardından uyuşturucu ve göçmenleri durdurması koşuluyla Meksika'ya bir yıl süre tanımıştı.

Trump'ın başkanlık kampanyasının ana vaatlerinden biri Meksika sınırına duvar inşa etmekti. Trump, bunun için bu yılın bütçesinden 5,7 milyar dolarlık ek ödenek istemiş, Demokratların bu miktarı vermeye karşı çıkması sonrası bütçenin onaylanması gecikmiş ve bazı kamu kurumları geçici olarak kapanmak zorunda kalmıştı.

Şubat ayında ABD Kongresi'nin onay verdiği bütçede, sınırın 91 kilometrelik kısmına bariyer inşası için 1,37 milyar dolar ayrıldı.

Ardından da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın ilan ettiği acil durum kapsamında ülkenin Meksika sınırına duvarın inşası için bütçeden 1 milyar dolar kullanılmasına onay verdi.