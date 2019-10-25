ABD Hazine Bakanı'na 9 soru: Halkbank davası ile Trump yönetiminin ilişkisi inceleme altında

25.10.2019 19:14

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Senatör Ron Wyden, Başkan Donald Trump ve yönetiminin Halkbank Davası'na yönelik müdahalede bulunup bulunmadığını incelemek için soruşturma açacağını duyurdu. Senatör Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'ın yanıtlaması için dokuz soru yöneltti.



Senato Finans Komitesi Kıdemli Üyesi, Demokrat Senatör Ron Wyden, geçtiğimiz haftalarda New York Federal Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan Halkbank davası ile Trump yönetimi arasındaki ilişki hakkında bilgi istedi. Euronews.com'da Görüntüle