ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley: Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil

Tüm dünyanın merakla beklediği ABD seçimlerinde son saatlere girilirken Biden, Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda Beyaz Saray'ı terk etmeyeceğini ve ordunun da destek vereceğini öne sürmüştü. Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" ifadelerini kullandı.

ABD, tarihinin en kritik seçim günlerinden birini yaşıyor. Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği seçimlerde son dakikalara girilirken, ülke çapında kaos endişesi yaşanıyor. Seçimlerden önce çoğu iş yeri sokaklarda yaşanabilecek olan olumsuz durumlara karşı kapılarını kapatıp üzerine tahta vurdu.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi. Axios'un görüşmeye ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlara cevap verdiği ifade edildi.

"ABD ORDUSUNUN HİÇBİR ROLÜ OLMAYACAK"

Milley, ordunun tamamen apolitik olduğunu ve Beyaz Saray'dan herhangi bir başkanın görevden alınmasında yetkili olmadıklarını söyledi. Habere göre Genelkurmay Başkanı Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil dedi.

Milley, ayrıca etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu dile getirdi. Haberde toplantıya Milley dışında iki dört yıldızlı generalin daha katıldığı belirtildi. Bu isimlerin Siber Güçler Komutanı Paul Nakasone ve Ulusal Muhafızlar'ın başındaki Daniel Hokanson olduğu iddia edildi.

BİDEN: TRUMP'IN BEYAZ SARAY'I TERK ETMEYECEĞİNDEN EMİNİM

Toplantıya katılan haber sunucularının ise ABC'den George Stephanopoulos, CBS'den Norah O'Donnell, NBC'den Lester Holt, CNN'den Jim Sciutto ve Fox'tan Martha MacCallum olduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Joe Biden, Daily Show'dan Trevor Noah'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etmeyi reddetmesi durumunda ordunun ona eşlik edeceğine emin olduğunu söylemişti.