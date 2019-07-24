ABD: Flynn'in eski ortağı Bijan Kian, Türkiye adına gizli lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu

ABD: Flynn'in eski ortağı Bijan Kian, Türkiye adına gizli lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in eski ortağı İran kökenli iş insanı Bijan Kian, Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

ABD: Flynn'in eski ortağı Bijan Kian, Türkiye adına gizli lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in eski ortağı İran kökenli iş insanı Bijan Kian, Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Davada Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in hükümetin bir numaralı tanığı olması bekleniyordu. Ancak karar duruşmasında Flynn tanık olarak dinlenmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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