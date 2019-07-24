ABD: Flynn'in eski ortağı Bijan Kian, Türkiye adına gizli lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in eski ortağı İran kökenli iş insanı Bijan Kian, Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in eski ortağı İran kökenli iş insanı Bijan Kian, Türkiye adına gizli şekilde lobi faaliyeti yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu.
Davada Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in hükümetin bir numaralı tanığı olması bekleniyordu. Ancak karar duruşmasında Flynn tanık olarak dinlenmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi
Son Dakika Haberleri
09:07 ABD: Flynn'in eski ortağı Bijan Kian, Türkiye adına gizli lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu
07:54 Boris Johnson'ın karşı çıkmadığı 'İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılması' halinde ne olur?
07:39 Boris Johnson seçmenlerin sadece yüzde 0,34'ünün kararıyla nasıl İngiltere başbakanı olabiliyor?