ABD federal mahkemesi, Biden'ın zorunlu aşı kararını engelledi - Haberler
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ABD federal mahkemesi, Biden'ın zorunlu aşı kararını engelledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD federal mahkemesi, Biden'ın zorunlu aşı kararını engelledi

ABD'nin Missouri eyaleti bölge mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sağlık çalışanlarına zorunlu Kovid-19 aşı kararını engelledi.

ABD'nin Missouri eyaleti bölge mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sağlık çalışanlarına zorunlu Kovid-19 aşı kararını engelledi. Mahkeme kararı, ABD basınında Biden'ın aşı zorunluluğuna karşı ilk yasal itiraz kabul edildi.

Mahkeme, tedbir kararının davacı olarak yer alan 10 eyaleti içerdiğini ve aşının zorunlu tutulduğu federal sağlık merkezlerinin (CMS) Kongre'den açık bir yetkiye sahip olmadığı belirtildi. Davacı olarak yer alan eyaletler arasında; Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Güney ve Kuzey Dakota ile New Hampshire yer alıyor. Biden yönetiminin zorunlu aşı kararı, 6 Aralık'a kadar 76 bin CMS sağlık merkezinde çalışan 17 milyon sağlık çalışanını en bir doz aşı olmasını kapsıyor.


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