ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi Koronavirüs salgını konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün yetersiz kaldığını savunan Trump yönetimi, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildiğine dair Kongre'yi bilgilendirdi.

New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala devam ettiğini belirterek, "Bir pandeminin ortasında Kongre, Başkan Donald Trump'tan, ABD'nin DSÖ'den resmi olarak çekilmesine ilişkin bildirim aldı" ifadesini kullandı.

"AMERİKAN YÖNETİMİ "HASTA VE YALNIZ" KALACAK"

Menendez, Trump yönetiminin bu adımının, Amerikan yönetimini 'hasta ve yalnız' bırakacağını kaydetti.

Öte yandan, Amerikan basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de resmi çekilmenin pazartesi gününden itibaren yürürlükte olacağını ve resmi bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiğini aktardı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, 29 Mayıs'ta, Çin yönetimine yönelik atılacak yeni adımları duyurmak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenlemişti.

Donald Trump, "Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık kurumlarına aktaracağız." ifadesini kullanmıştı.