ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Yunanistan'ın başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Yunanistan'ın başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz

23.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:41
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Yunanistan'ın başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek adına başlatılan diyalog sürecinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki tansiyonu düşürmek için yapılan diplomatik temaslardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

"ALMANYA'NIN ÇABASINI TAKTİRLE KARŞILIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmek amacıyla başlattığı diyalog sürecine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan'ın tansiyonu düşürmek adına başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz. Almanya'nın tarafları diyalog masasına yeniden getirten çabasını taktirle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"GÖRÜŞMELERİN GİDİŞATI YUNANİSTAN'IN ADIMLARINA BAĞLI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

İlgili Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Gülay Cem Yılmaz Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Babel Tamer Tuna Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Mahkeme Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Yunanistan'ın başlattığı diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 21:42:04. #1.14#
title