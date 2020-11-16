ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul'da konaklayacağı otele geldi
16.11.2020 19:16 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:30
İstanbul'a ziyarette bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşiktaş'ta konaklayacağı otele geldi.
İstanbul'a ziyarette bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşiktaş'ta konaklayacağı otele geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na özel uçakla gelen Pompeo'yu ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı. Karşılamanın ardından havalimanından ayrılan Pompeo, Beşiktaş'ta konaklayacağı otele geldi. Pompeo otele gelmeden önce korumalar tarafından otel girişinde köpekli bomba araması yapıldı. Otel girişinde geniş güvenlik önlemi alınırken, girişte uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
(Medeni Topaloğlu-Halil Enes Sucu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı