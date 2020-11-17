Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye ziyareti öncesi Fransız Le Figaro'ya Türkiye'yi kötüledi. Pompeo, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Azerbaycan ve Libya konusundaki politikasından duyduğu rahatsızlığı aktardı. Öte yandan ABD'de Trump'ın seçimleri kaybetmesi, Pompeo'nun ziyaretlerini veda turuna döndürdü.

Bugün Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'yoğun programı' nedeniyle Ankara'ya gitmeyeceğini ve resmi olarak üst düzey yetkililerle görüşmeyeceğini söylemişti. İstanbul'da bazı temaslarda bulunacak olan Pompeo Fransa'nın köklü gazetelerinden Le Figaro'ya konuştu.

Pompeo, ABD yönetimi ile birlikte Avrupa'nın, Türkiye'nin son aylarda Orta Doğu'daki hamlelerine karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I İKNA ETMELİYİZ"

Özellikle son dönemde Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi ve Libya ve Akdeniz'deki hamleleri ile ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getirirken Pompeo, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ben Türkiye'nin sondönemdeki hareketlerinin çok agresif olduğu konusunda hemfikiriz. Avrupa ve ABD, birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, böyle hamlelerin kendi halkının menfaatlerine olmadığına ikna etmeliyiz" dedi.

NATO SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Pompeo, Türkiye'nin askeri hamlelerinin endişe yarattığını söylerken Türkiye'nin NATO'da kalması ya da ayrılması ile ilgili bir soruya yanıt vermedi.

POMPEO'NUN ZİYARETLERİ VEDA TURU OLARAN DEĞERLENDİRİLDİ

ABD'de geçen sancılı seçim sürecinin ardından Donald Trump'ın kaybetmesiyle birlikte Pompeo'nun geçen hafta Fransa ile başlayan temasları bir veda turuna döndü. Trump'ın rakibi Joe Biden'ı tebrik eden ülkelerin de arasında bulunduğu birçok ülkeye gidecek.

FENER RUM PATRİĞİ BARHOLOMEOS İLE GÖRÜŞECEK

Paris'in ardından İstanbul'a giden Pompeo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. Programının yoğunluğu sebebiyle Ankara'da resmi temaslarda bulunmayacağını açıklayan Pompeo'nun veda turu Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.