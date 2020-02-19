ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Irak'tan büyükelçiliğimizin korunmasını istiyoruz"

19.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:10

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'tan büyükelçiliğin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldıranların yakalanmasını talep ederek, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca yapamadılar" dedi. İran yanlılarının ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye sokmasının normal bir durum haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Pompeo, büyükelçilik ve askeri üslerin daha sıkı korunması talebinde bulundu.

Öte yandan Irak'ta özellikle geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine yönelik saldırılar düzenleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA