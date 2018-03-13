ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Makedonya'da

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess A. Mitchell, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile başkent Üsküp'te bir araya geldi.

Mitchell, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Zaev ile Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunu, ülkenin NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği, bölgesel güvenlik, ABD ile Makedonya arasındaki ekonomik alışveriş konularını ele aldıklarını belirtti.

Afganistan'daki NATO misyonlarına verdiği katkılardan dolayı ABD adına Makedonya'ya teşekkür ettiğini ifade eden Mitchell, ülkesinin Makedonya'nın NATO ve AB üyeliğini desteklediğini yineledi.

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa da değinen Mitchell, sorunun çözümü için yeni olanakların sağlandığını ve önemli olan NATO'nun kapısının 2008 yılından beri açık olduğunu söyledi.

Ülkesinin, isim sorununa çözüm bulma sürecine dahil olmaya devam edeceğini dile getiren Mitchell, şunları kaydetti:

"Yunanistan ile müzakerelerde yaptığı çalışmalarla Makedonya büyük adımlar attı. Bu da çözüm bulunması yönünde iyi bir fırsat teşkil ediyor. Çok yakında NATO Zirvesi olacak ancak davet kesin bir tarihle belirlenmiş değil."

Zaev de ABD'ye, bağımsızlığından itibaren Makedonya'ya sunduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Mitchell'i Balkan siyasetçilerinin artık vatandaşlarına daha aydın bir gelecek sağlamak adına eski politikalardan vazgeçtiği yönünde bilgilendirdiğini kaydeden Zaev, "Bu bağlamda Mitchell ile Yunanistan ile görüşmelerdeki en yeni anları, komşumuzun anayasal ismimizle olan sorununu konuştuk. Soruna onurlu bir çözüm getirecek son aşamayı başlattığımız yönündeki inancımı ifade ettim." ifadesini kullandı.

Mitchell, Batı Balkan ülkeleri turu kapsamında dün Kosova'yı ziyaret etmişti.