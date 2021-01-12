ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor

12.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:28
ABD denizayısının üzerine

ABD'nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazılması, yetkilileri harekete geçirirken, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu.

ABD'nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazılması, yetkilileri harekete geçirirken, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu.

ABD'nin Florida eyaletinde bir denizayısının üstüne "Trump" yazıldı. Amerikan medyası, denizineği olarak da bilinen havyanın videosunu yayımlaması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS) bu saldırıyı gerçekleştirenin bulunması için çağrıda bulundu. Olayı araştıran yetkililer, deniz ineğine zarar vermenin eyalet ve federal yasalar uyarınca yasa dışı olduğunu ifade etti. 

TURİSTLER FARK ETTİ

Saldırıyı, Homosassa nehrini ziyaret eden turistlerin,deniz ineğinin toplandığı kıyaya gittiği sırada fark ettikleri öğrenildi.  

YAPANI BULANA 37 BİN TL ÖDÜL

Öte yandan, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, denizayısına bunu yapanı ihbar edenlere 5 bin dolar (yaklaşık 37 bin 500 TL) para ödülü vereceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu kişilerin bulunması halinde, saldırıyı gerçekleştiren kişiye 50 bin dolara (yaklaşık 375 bin TL) kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı kaydedildi. Koruma altındaki deniz memelisinin üzerine yazılan yazının pazar günü tespit edildiği, saldırının ne zaman gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği belirtildi. 2020 yılında Florida'da ölen 637 denizayısından 90'ı teknelerin kurbanı olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlker Başbuğ Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ömer Bayram Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Kongre Hisarcık Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:07:57. #1.14#
title