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ABD'den Yemen'de kapsamlı ekonomik reformlara destek sözü

ABD'den Yemen'de kapsamlı ekonomik reformlara destek sözü
AA / Ammar El Khalfi - Haberler | Güncel

ABD, 7 yıldır iç savaşın sürdüğü ve büyük bir ekonomik krizle boğuşan Yemen'e kapsamlı ekonomik reformları destekleme sözü verdi.

ABD, 7 yıldır iç savaşın sürdüğü ve büyük bir ekonomik krizle boğuşan Yemen'e kapsamlı ekonomik reformları destekleme sözü verdi.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cathy Westley, Yemen Merkez Bankası Başkanı Ahmed Galib el-Mabeki ile görüştü.

Görüşme sonrası ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Westley ile Mabeki'nin Yemen ekonomisini desteklemeye yönelik iş birliği, güçlü uluslararası destek ve mali yardımın sürdürülmesi konularını ele aldığı belirtildi.

Westley'in Mabeki'ye "ABD'nin Yemen halkı lehine yapılacak kapsamlı ekonomi reformları desteleme sözü verdiği" aktarıldı.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaşta 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 6 Aralık'ta Merkez Bankası Başkanlığına Ahmed Galib el-Mabeki'yi atamıştı.

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