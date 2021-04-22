ABD'den vatandaşlarına Türkiye dahil 131 ülkeye seyahat etmeyin uyarısı
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ABD'den vatandaşlarına Türkiye dahil 131 ülkeye seyahat etmeyin uyarısı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin de aralarında olduğu 131 ülke için seyahat uyarısı yayınladı. ABD vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmemesi istendi.

ABD salgın nedeniyle vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye'nin de olduğu 131 ülkenin 4. seviyeye yükseltilmesiyle ABD, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için kendi vatandaşlarına seyahat edilmemesini tavsiye etti

LİSTEYE TÜRKİYE DE EKLENDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle gözden geçirilen listede "Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin" kategorisine salı gününden bu yana yaklaşık 100 ülke eklendi. 26 Ağustos 2020'den bu yana bakanlığın üçüncü seviye, yani "seyahat etme planlarınızı tekrar gözden geçirin" uyarı listesinde yer alan Türkiye de artık "seyahat edilmemesi" gereken ülkeler arasında.

Söz konusu güncellemenin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı salgınla ilgili son değerlendirme ve tavsiyelere göre yapıldığı kaydedildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının seyahat eden kişilere "eşi benzeri görülmemiş riskler" teşkil ettiğini belirterek, "Bu güncellemeler sonucunda, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine tekabül eden birçok ülkeye 4. Seviye: Seyahat Etmeyin uyarısı verilecektir." bilgisi paylaşılmıştı.

Halihazırda aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. Seviye seyahat uyarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca ABD, Şengen ülkeleri, İngiltere, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan gelen ve Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin de ülkeye girişini yasaklamıştı.

ABD'den vatandaşlarına Türkiye dahil 131 ülkeye seyahat etmeyin uyarısı
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Abdullah Karlidag
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