ABD'den Türkiye'ye Montrö övgüsü: Savaş gemilerinin geçişini engellemek için güçlü adımlar atıldı - Haberler

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ABD'den Türkiye'ye Montrö övgüsü: Savaş gemilerinin geçişini engellemek için güçlü adımlar atıldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna işgalinde 14. güne girilirken, ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi kapsamında verdiği kararlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin çatışmalar başladığından bu yana boğazlardan savaş gemilerinin geçişini engellemek için "güçlü adamlar" attığını belirten Nuland, Karadeniz'i açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Senato Dış İlişkiler Komitesinde Ukrayna üzerine katıldığı oturumda Türkiye'nin Montrö kararı ve Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme kararı konusunda açıklamalar yaptı.

Putin'in Kırım'a daha çok silah sistemi kurmasının büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde gemilerin serbest dolaşım hakkını tehdit ettiğini belirten Nuland, oradaki varlıklarını göstermek için ABD ve NATO tatbikatlarını belirli aralıklarla yaptıklarını kaydetti.

Nuland, "Karadeniz'i açık tutmaya çalışıyoruz, bir taraftan da Romanya, Bulgaristan ve Türkiye ile çalışıyoruz. Türkiye (Ukrayna'da) çatışmalar başladığından bu yana savaş gemilerinin geçişini engellemek için Montrö Sözleşmesi kapsamında güçlü adımlar attı. Bu konular üzerine çalışıyoruz." dedi.

Polonya'nın, MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Almanya'daki üssüne göndermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin Nuland, "Buraya gelirken Polonya'nın açıklamasını gördüm. Benim bildiğim kadarıyla, uçakların ABD'nin emrine verilmesi konusu daha önce ABD'ye danışılmadı" ifadesini kullandı.

Nuland, son birkaç gündür uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda Polonya ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Masama döndüğümde, Polonya'nın bu uçakları ABD'ye verme önerisine nasıl cevap vereceğimizi değerlendireceğim." dedi.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Montrö Sözleşmesi, İstanbul Boğazı, Karadeniz, Türkiye, Ukrayna, Rusya, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Güray Dilli :

Boğazları serbestçe geçip Karadeniz'e açılmak , Abd nin hayali. Övüyorsa birini , sakınacaksın ondan

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Heyy Heyyy:

AMERİKA BİZİ ÖVÜYORSA BİLİN Kİ YANLIŞ YOLDAYIZ

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oturan:

polonya başbakanı akıllı adammış vesselam. yoksa bu pazar günü ukraynadaki saint john kilisesine gidip ayine katılacağım derdi.

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