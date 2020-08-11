ABD'den Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarına katılmasına destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'den Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarına katılmasına destek

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarında yer almasını desteklediklerini açıkladı.

ABD'den Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarına katılmasına destek
11.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:54

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarında yer almasını desteklediklerini açıkladı.

Bakan Azar, Tayvan'a yaptığı ziyarette, Çin ile ihtilaflı bölgenin temsilcilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemlerin tartışıldığı Dünya Sağlık Asamblesi toplantısına katılmasının engellenmesini eleştirdi.

Azar, "Tayvan'ın bu konudaki (Kovid-19'la mücadele) başarısının dünya nezdinde takdir edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Edindikleri dersleri ve birinci sınıf uzmanlıklarını uluslararası forumlarda tartışmalarına izin verilmeli." dedi.

Tayvan'a yönelik tavrın yanlışlığını Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) defaatle dile getirdiğini kaydeden Azar, "Tayvan'ın sağlık gibi önemli konularda dünyaya katkı yapmasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tayvan'ın 2019'da Ebola salgını sırasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne hastalıkla mücadele için yapmak istediği 1 milyon dolarlık yardımın geri çevrildiğini hatırlatan Azar, "Tayvan'ı uluslararası iş birliklerinden dışlamanın zararlı ve verimsiz sonuçlarına bizzat tanık oldum. Uluslararası örgütlerde siyasete hiçbir zaman yer olmamalı, özellikle salgın dönemlerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan temsilcilerinin, DSÖ'nün karar organı Dünya Sağlık Asamblesinin 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantısına katılması Çin'in müdahalesiyle engellenmişti.

ABD'li Bakan Azar, 3 günlük ziyaret için dün Tayvan'a gelmiş, Tayvan'daki yönetimin lideri Tsai Ing-wen ile görüşmüştü.

Ziyaret, ABD ile Çin arasında 1979 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından ve Washington'ın tek Çin ilkesini kabul ederek Pekin'deki yönetimi tüm Çin halkının resmi temsilcisi olarak tanımasından bu yana Ada'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesi ardından 1971'de yapılan BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Dünya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı 3. Sayfa
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Magazin
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Beyrut'taki patlamada can kaybı 171'e yükseldi
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Mahir Ünal Fuat Oktay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Rusya Almanya Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'den Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarına katılmasına destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 17:38:56. #1.15#
title