ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji için habersiz denetim şartı

ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji için habersiz denetim şartı

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'a belirli şartları yerine getirmesi halinde nükleer teknoloji konusunda destek verilebileceğini açıkladı

18.09.2019 10:00
ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji için habersiz denetim şartı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suudi Arabistan'a belirli şartları yerine getirmesi halinde nükleer teknoloji konusunda destek verilebileceğini açıkladı.


Enerji Bakanı Rick Perry, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile sıkı denetimlere izin veren bir anlaşma imzalanması durumunda Körfez ülkesine nükleer teknolojiyi verebileceklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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