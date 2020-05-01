ABD'den kritik koronavirüs raporu: Bağışıklık kazanılana kadar virüs kontrol edilemeyecek
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ABD'den kritik koronavirüs raporu: Bağışıklık kazanılana kadar virüs kontrol edilemeyecek

ABD'den kritik koronavirüs raporu: Bağışıklık kazanılana kadar virüs kontrol edilemeyecek
01.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:51

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı. ABD'nin innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.  ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği  belirtildi. Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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