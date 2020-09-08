ABD'den iki eski Lübnanlı bakana yaptırım kararı ABD, Lübnan'da eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Khalil'i Hizbullah'a siyasi ve mali destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine adlı.

ABD, Lübnan'da eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ve eski Maliye Bakanı Ali Hasan Khalil'i Hizbullah'a siyasi ve mali destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine adlı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, eski Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yusuf Finyanus ve eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil'e Hizbullah'a siyasi, maddi destek sağladıkları ve yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle yaptırım kararı alındığı duyuruldu. ABD Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin, "Lübnan'da yolsuzluk yaygınlaştı ve Hizbullah siyasi sistemi kötü etkisini yaymak için kullandı. ABD, reform çağrılarında Lübnan halkının yanında yer alıyor ve onları ezen, sömürenleri hedef almak için yetkilerini kullanmaya devam edecek" dedi.

OFAC tarafından yapılan açıklamada Lübnan'ın siyasi liderleri, halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine kişisel çıkarlarına yönelik bir siyasi sistem kurmakla suçlandı. Açıklamada, eski Bakan Finyanus'un Hizbullah'ın sahip olduğu şirketlerin Lübnan hükümeti sözleşmeleri kapsamında milyonlarca dolarlık teklifleri kazanmasının sağlandığı ifade edildi. Hizbullah'ın Finyanus'a kolaylık karşılığında yüz binlerce dolar verdiği öne sürüldü.

Finyanus'un ayrıca Hizbullah'ın Lübnan Özel Mahkemesi ile ilgili hassas ve yasal belgelere erişmesine yardımcı olduğu ifade edildi. Hizbullah ile siyasi müttefiklerin arasında "ara bulucu görevi" gördüğü belirtilen Finyanus'un, Hizbullah'ı destekleyen faaliyetlerinin yanı sıra Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı olarak görev yaptığı sırada siyasi müttefiklerine destek sağlamak için Bakanlıktan para aktararak yolsuzluğa bulaştığı ifade edildi.

OFAC 2014-2020 arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Ali Hassan Khalil'in ise Hizbullah'ın mali kazanç sağlamak için ilişkisini güçlendirdiği yetkililerden biri olduğunu belirtti. Mayıs 2018'de yapılacak Lübnan parlamento seçimlerinden kısa bir süre önce Emel Hareketi ile siyasi ittifaklarının zayıflamasından korkan Hizbullah liderlerinin, Khalil ile siyasi başarı için iş birliği yaptığı ifade edildi. Açıklamada eski Bakan Khalil, ABD'nin Hizbullah'a yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi için Maliye Bakanı olarak pozisyonunu kullanmakla da suçlandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA