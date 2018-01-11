ABD, Kuzey Kore'nin Vurmakla Tehdit Ettiği Guam Adasına, Yeniden Yığınak Yapıyor

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Kuzey Kore tehdidine karşı 200 havacı asker ve üç B-2 hayalet tipi bombardıman uçağını Büyük Okyanus'taki Guam adasına gönderdiği bildirildi.

HAYALET UÇAK GÖNDERDİ

Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı'nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü'ne sevk edildi." ifadeleri kullanıldı.

PSİKOLOJİK BASKI AMAÇLI

Uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın Kuzey Kore yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.



ABD, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Andersen Hava Üssü'ne ekim ayında da bir B-2 hayalet uçağını göndermişti.

GERİLİMİN MERKEZİ GUAM ADASI

Pasifik Okyanusu'nun ortasında adı pek duyulmamış, Kıbrıs'ın 20'de 1'i büyüklüğündeki ABD'ye bağlı Guam Adası dünyanın en sıcak noktalarından biri haline geldi. Guam, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un füzeyle vurmakla tehdit ettiği, dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getiren gerilimin merkezi.