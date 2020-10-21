ABD'den çarpıcı araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor
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ABD'den çarpıcı araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor

21.10.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.10.2020 10:26
ABD'den çarpıcı araştırma: Gürültü, Alzheimer riskini artırıyor

ABD'de 5 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmada gürültülü bölgelerde yaşayan kişilerin Alzheimer olma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı.

ABD'de 5 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmada gürültülü bölgelerde yaşayan kişilerin Alzheimer olma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı. 

ABD'nin Michigan Üniversitesi'nde 65 yaş üstü 5 bin 227 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada bunama için risk oluşturan; gürültü, hava kirliliği gibi faktörler ele alındı. Yapılan bir araştırmada gürültülü bölgelerde yaşayan kişilerin Alzheimer olma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıktı. 51.1 ve 78.2 desibel aralığı baz alınarak yapılan çalışmada, her 10 desibelde hastalık riskinin yaklaşık yüzde 30 arttığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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