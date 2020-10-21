ABD'den Bolivya'da Morales'in adayının seçim galibiyeti için tebrik
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ABD'den Bolivya'da Morales'in adayının seçim galibiyeti için tebrik

21.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:00
ABD'den Bolivya'da Morales'in adayının seçim galibiyeti için tebrik

ABD yönetimi, Bolivya'da düzenlenen genel seçimi kazanan eski devlet başkanı Evo Morales'in adayı Luis Arce'yi tebrik etti.

ABD yönetimi, Bolivya'da düzenlenen genel seçimi kazanan eski devlet başkanı Evo Morales'in adayı Luis Arce'yi tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir yıl önce eski Devlet Başkanı Evo Morales'i istifaya götüren seçimlerin ardından dün yenilenen seçime ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Seçimin barışçıl şekilde sonuçlanması nedeniyle Bolivya halkının tebrik edildiği açıklamada, "Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Salvador Romero ve Bolivya'daki tüm seçim yetkililerinin, Bolivyalı seçmenlerin, siyasi partilerin, sivil toplumun ve güvenlik güçlerinin sıkı çalışması ve barışçıl davranışlarının yanı sıra bu güvenilir süreci denetledikleri için takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD'nin, ortak çıkarlar doğrultusunda Arce ve hükümetiyle çalışmak için sabırsızlandığı belirtildi.

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan sosyalist Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından, 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra da Arjantin'e gitmişti. Morales taraftarlarının gösterilerinde 30 kişi hayatını kaybetmişti.

AB, seçimde şaibe ve usulsüzlük yapıldığına yönelik endişeler gerekçesiyle seçimin yenilenmesi çağrısında bulunmuştu.

Yenilenen seçimi daha önce Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi'nin adayı Luis Arce yüzde 53 oy alarak ilk turda kazanmıştı.

Morales ise seçimin ardından ülkesine dönme sinyali vermişti. İstifasından sonra destekçilerinin geçici hükümete karşı düzenlediği gösteriler nedeniyle Bolivya'da Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarıyla açılmış davalar ve tutuklama kararı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safvan Allahverdi

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